Aydın'da bugün hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği ve genel olarak açık bir havanın hakim olacağı bir gün yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren ılık hava, öğleden sonra yerini yüksek sıcaklıklarla bunaltıcı bir güne bırakacak. 27 Eylül Cuma günü için yapılan saatlik tahminler, gün boyu sıcaklığın 37°C'ye kadar çıkabileceğini ve rüzgar hızının öğleden sonra artacağını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumundaki değişiklikler güncellendi.

Sabah saatleri: Ilık ve hafif rüzgarlı

Gün, 06.00 ile 09.00 saatleri arasında 24°C sıcaklıkla başlayacak. Hissedilen sıcaklığın da aynı derecede olacağı bu saatlerde, nem oranı %39 seviyelerinde olacak. Rüzgarın ise ortalama saatte 4 km hızla esmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının etkisini tam anlamıyla göstermemesi ve nemin görece düşük kalması, sabah yürüyüşleri için uygun bir ortam sunabilir.

Öğle saatleri: Sıcaklık zirveye ulaşıyor

Günün en sıcak anlarının yaşanacağı 12.00 ile 15.00 saatleri arasında sıcaklık 37°C'yi bulacak. Hissedilen sıcaklık ise aynı derecede kalacak. Nem oranının %16’ya kadar düşmesi, havanın daha kuru ve bunaltıcı olmasına yol açacak. Bu saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların özellikle bol su tüketmeleri ve gölgede kalmaları öneriliyor. Rüzgar hızı ise ortalama 7 km/sa seviyelerinde ölçülüyor.

Öğleden sonra ve akşam: Rüzgar hızlanıyor

15.00 ile 18.00 saatleri arasında sıcaklık kademeli olarak 33°C'ye düşecek. Nem oranı %24 seviyelerinde olacak ve rüzgarın hızı saatte 16 km'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerine doğru, 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık 27°C'ye gerilerken, rüzgar hızında artış gözlemlenecek. Bu saatlerde rüzgarın maksimum hızı saatte 34 km’ye kadar yükselebilir.

Gece saatleri: Serinleyen hava ve hafif esintiler

Günün son saatleri olan 21.00 ile 24.00 arasında sıcaklık 25°C'ye kadar düşecek ve nem oranı %43 seviyelerinde olacak. Havanın bu saatlerde daha serin olması bekleniyor ve rüzgar hızının saatte 16 km civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Dikkat edilmesi gerekenler

Günün geneline bakıldığında, Aydın'da 27 Eylül Cuma günü sıcaklıkların yüksek olacağı ve rüzgar hızının öğleden sonra artış göstereceği bir hava durumu öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneşten korunma önlemlerini almaları, hafif kıyafetler giymeleri ve bol sıvı tüketmeleri önerilir. Rüzgarın akşam saatlerinde şiddetini artırması nedeniyle açık alanlarda ve yüksek katlı binaların yakınlarında bulunanların dikkatli olmalarında fayda var.