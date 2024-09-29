Aydın’da bugün hava durumu oldukça sıcak ve yer yer rüzgarlı geçecek. Günün ilk saatlerinden itibaren şehirde açık ve güneşli bir hava etkisini gösteriyor. Sabah saat 09.45'te yapılan son ölçümlere göre hava sıcaklığı 24,2°C ve açık bir gökyüzü hakim. Hissedilen sıcaklık ile gerçek sıcaklık neredeyse aynı seviyelerde seyrediyor. Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor, bu da dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için güneşli ve sıcak bir gün anlamına geliyor.

Nem oranı %57 seviyesinde, bu da havadaki nemin çok yüksek olmadığını gösteriyor. Ancak öğleden sonra nemde azalmalar görülse de, akşam saatlerine doğru tekrar artış gösterecek. Gün boyunca rüzgarın ortalama hızı 5 km/sa civarında olsa da, rüzgarın zaman zaman hızlanarak 21 km/sa ve hatta öğle saatlerinde 38 km/sa hızına kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumundaki değişiklikler güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayları:

09.00 - 12.00: Sabah saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %34 seviyelerine inecek. Rüzgar hafif esmesine rağmen aralıklarla hızını artırarak 21 km/sa hızına ulaşacak. Güneşin etkisinin hissedilmeye başladığı bu saatlerde dışarıda olanların güneş gözlüğü ve şapka gibi önlemler alması tavsiye edilir.

12.00 - 15.00: Öğle saatlerinde hava durumu en sıcak seviyesine ulaşacak. Sıcaklık 35°C ’ye kadar çıkacak, bu da Aydın’da günün en sıcak saatleri olacak. Nem oranı %21 seviyelerine kadar düşecek ve rüzgar, daha belirgin bir şekilde esmeye başlayacak. Ortalama 14 km/sa hızında esecek olan rüzgar, zaman zaman 38 km/sa ’ya kadar ulaşarak serinletici bir etki yapabilir. Özellikle bu saatlerde dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar, güneş çarpmasına karşı tedbirli olmalı ve bol sıvı tüketmelidir. Güneş kremleri ve koruyucu kıyafetler önerilir.

15.00 - 18.00: Öğleden sonra sıcaklık yavaşça düşmeye başlayacak. Sıcaklık 32°C seviyelerinde olacak, hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Nem oranı %34 civarında seyredecek. Rüzgar hızını artırarak ortalama 16 km/sa ’ya çıkacak ve zaman zaman 36 km/sa hızla esecek. Akşamüstü rüzgarın artan etkisiyle sıcaklık biraz daha tolere edilebilir hale gelebilir.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde hava 25°C 'ye kadar düşecek. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça rahatlayacak. Nem oranı %55 'e çıkacak, bu da havanın biraz daha nemli ve ağır hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar hızını biraz daha azaltarak 6 km/sa hızında esecek, ancak zaman zaman maksimum 35 km/sa hıza ulaşacak. Akşam yürüyüşleri ve serin havanın tadını çıkarmak isteyenler için bu saatler ideal olabilir. Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda bayrak devir teslimi

21.00 - 24.00: Gece saatlerine doğru hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 22°C’ye kadar inecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Bu saatlerde nem oranı yükselerek %67'ye çıkacak. Hafif esen rüzgar 5 km/sa hızında devam edecek ve zaman zaman 16 km/sa hıza ulaşabilecek. Gece boyunca serin bir hava hakim olacak, bu nedenle dışarıda zaman geçirmek isteyenler hafif bir ceket bulundurabilirler.