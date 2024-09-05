Aydın'da perşembe günü hava sıcaklığı yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Az bulutlu ve sıcak hava, gün boyunca şehri etkisi altına alacak. MGM güncelledi.

İşte detaylı saatlik hava durumu raporu...

Sabah saatleri: Serin bir başlangıç

Günün ilk saatlerinde, 09.00 ile 12.00 arasında hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 32°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %32 seviyelerinde, bu da sabah saatlerinde hafif serin bir hava anlamına geliyor. Rüzgar hızı ise 21 km/sa civarında esecek, rüzgarın yönü ise doğudan olacak.

Öğle saatleri: Sıcak hava kendini hissettiriyor

12.00 ile 15.00 saatleri arasında, Aydın’da hava daha sıcak olacak. Termometreler 37°C'yi gösterecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %25'e düşerken, rüzgar hızı 21 km/sa ile hafif bir esinti sağlayacak. Bu saatlerde dışarıda bulunacak kişilerin dikkatli olması ve sıvı tüketimini ihmal etmemesi öneriliyor.

Öğleden sonra: Sıcaklık hafif düşüyor

15.00 ile 18.00 saatleri arasında sıcaklık 36°C seviyelerine inecek. Nem oranı %23'e kadar düşerken, rüzgar hızı 26 km/sa'ye çıkacak ve rüzgar daha da hissedilir hale gelecek. Bu saatlerde güneşin etkisi hala yoğun olsa da akşama doğru bir serinleme başlayacak.

Akşam saatleri: Hava serinlemeye başlıyor

18.00 ile 21.00 saatleri arasında hava az bulutlu ve sıcaklık 30°C seviyesinde olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde kalacak. Nem oranı %30 ile bir nebze yükselirken, rüzgar hızı 31 km/sa’ye kadar çıkacak. Rüzgarın etkisiyle akşam saatlerinde dış mekan aktiviteleri için daha uygun bir hava olacak.

Gece saatleri: Serin bir kapanış

21.00 ile 24.00 saatleri arasında hava açık olacak ve sıcaklık 26°C'ye kadar düşecek. Bu saatlerde nem oranı %40'a çıkarken, rüzgar hızı 26 km/sa seviyelerinde kalacak. Gece saatleri, gündüzün sıcağından sonra serin bir nefes almak için ideal bir zaman olacak.