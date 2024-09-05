Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Aydın’daki Antik Heraklia Kenti’ni diğer tarihi yerleşim alanlarına bağlayan 3 bin yıllık antik yolun asfaltla kaplanması, koruma kurullarının devreye girmesine neden oldu. Latmos Dağları’nda yer alan bu tarihi yol, hem tarihçiler hem de doğaseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Koruma Kurulu, yolun eski haline getirilmesi için üç ay süre tanıdı.

Tarihi yapıda ciddi tahribat

Antik İyyonya Bölgesi’nin Heraklia ile Myus, Alinda, Alabanda, Tralleis ve Marsyas Vadisi’ni birbirine bağlayan tarihi yolun asfaltla kaplandığı ortaya çıktı. Bu 55 km uzunluğundaki ve 4-5 metre genişliğindeki antik yol, Heraklia Kenti’nin kurucusu Pleistarkhos tarafından yaptırılmış ve büyük maliyetlere yol açmış bir yapıdır. Asfalt dökme işlemi, tarihi yapının üzerinde ciddi tahribata yol açtı.

Çevrecilerden tepki ve Koruma Kurulu’nun müdahalesi

EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) üyesi çevreciler ve tarihçiler, bölgedeki tahribatı fark ettikten sonra Aydın Valiliği ve Karpuzlu Kaymakamlığı’na şikayette bulundu. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, antik yolun korunması ve asfaltın kaldırılması için acil önlem alınmasını talep etti. Sürücü, “Antik yolların tescil edilmediği dönemlerde traktör yolları ve maden ocakları nedeniyle tahribat yaşandı. Karpuzlu’ya bağlı Tekeler’den Alinda’ya ulaşan yol, günümüze kadar sağlam kalmış en iyi taş döşeme yollardan biridir. Ancak, 2018 yılında bu yolun bir kısmına beton dökülmüştü” şeklinde konuştu.

Koruma Kurulu üç ay süre verdi

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucunda asfalt kaplamanın izinsiz olduğunu belirleyerek işlemin durdurulmasını sağladı. Kurul, asfalt kaplamanın üç ay içinde kaldırılmasını ve yolun eski haline getirilmesini talep etti. Ayrıca, süresi içinde gerekli önlemler alınmazsa yasal işlemler başlatılacağını duyurdu.

"Bunları korumak hepimizin görevi"

Bahattin Sürücü, antik yolun doğru bir restorasyonla iyileştirilmesi durumunda, hem yolun uzun yıllar korunabileceğini hem de ekoturizm faaliyetleriyle bölge ekonomisinin desteklenebileceğini belirtti. Sürücü, “Bu tarihi yol ve üzerindeki antik pınarlar, Aydın’ın kültürel miraslarıdır. Bunları korumak hepimizin görevi olmalıdır” dedi.