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Polis, olaya ilişkin M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T (52) olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede vücudunda darp izleri bulunan N.T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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