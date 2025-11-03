Aydın Hedef Gazetesi'nden Kevser Dayan'ın haberine göre Cenan Uzun, uzun süre yalnızca kadınların dizilerden etkilenerek takı satın aldığı yönünde bir algı bulunduğunu, ancak son yıllarda erkeklerin de dizi karakterlerini takip ederek yüzük tercihinde bulunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 17 yıldır gümüş satışı yaptığını belirten Uzun, “Herkes takının sadece kadınlara ait olduğunu düşünür ama erkek müşterilerimiz de dizilerde gördükleri parçalarla ilgileniyor. Özellikle Osmanlı figürleri ve ay-yıldız simgeli yüzükler çok satılıyor,” dedi.

Uzun, Osmanlı tarihini konu alan yapımların popülerliğinin talebi artırdığını belirterek, dizilerde yer alan takıların, kıyafetlerin ve hatta repliklerin bile dönem dönem satışlara yön verdiğini söyledi.

En çok satan modeller hakkında bilgi veren Uzun, “Diriliş Ertuğrul döneminde okçu yüzüğü en fazla ilgi gören parçaydı. Sonrasında Kuruluş Osman ve Payitaht gibi yapımlarla Osmanlı tuğrası işli yüzükler çok satıldı. Şimdi ise Teşkilat dizisindeki ay-yıldız figürlü yüzükler öne çıkıyor,” diye konuştu.

Bazı müşterilerin dizide gördükleri yüzüğün görseliyle geldiklerini söyleyen Uzun, karakterlerin etkisinin satın alma davranışında önemli rol oynadığını vurguladı.

Diziden etkilenmeyen müşterilerin de bu yüzükleri tercih ettiğini belirten Uzun, model beğenisi veya arkadaş tavsiyeleriyle de satış yapıldığını, ancak yüksek talebin genellikle diziler aracılığıyla oluştuğunu ifade etti.

Bölgesel taleplerin değişiklik gösterdiğini aktaran Uzun, “İç Anadolu ve Doğu’da işlemeli ve otantik yüzükler daha çok tercih ediliyor. Ege ve Marmara’da ise sade ve modern tasarımlar öne çıkıyor. Gençler minimal modellere yönelirken, 40 yaş üstü daha gösterişli tasarımları tercih ediyor,” dedi.

Gümüş fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak ürünlerin de pahalandığını söyleyen Uzun, “Geçen yıl 500-3.000 lira arasında değişen fiyatlar bu yıl 1.000-5.000 lira aralığına çıktı. Bu durum tamamen gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı,” diye konuştu.

Yüzük ağırlıklarının tasarıma göre değiştiğini kaydeden Uzun, erkek yüzüklerinin 5 gramdan 60 grama kadar çıkabildiğini, kadın yüzüklerinde ise ağırlığın genellikle 1,5-8 gram arasında olduğunu belirtti.