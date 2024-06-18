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Sağlık ekiplerince ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bacağı kırılan H.D. tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansörü kendisi de kullanan H.D, evine çıkacağı sırada halatın kopması sonucu asansörle beton zemine düştü.

Tepecik Mahallesi Defne Sokak'taki iki katlı evin ikinci katında yaşayan H.D. (54), engelli çocuğunun merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle asansör düzeneği kurdu.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansör ün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı .

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