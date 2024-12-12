Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Acarlar 60. Yıl Ortaokulu’nda, kantinde hazırlanan tavuk çeşnili hazır makarnayı (noodle) yiyen öğrencilerden 45’i, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Tedavi altına alınan öğrenciler taburcu ediliyor

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Gün içinde bu sayı 45’e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin büyük kısmının durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Numune incelemeye gönderildi

Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kantinde kullanılan tavuk çeşnili noodle ürününden numune aldı. Numunelerin tahlile gönderildiği ve olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Veliler olayın aydınlatılmasını beklerken, yetkililerden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Sağlık ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yaşadığı gıda zehirlenmesinin kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.