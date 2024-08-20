Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığına karşı gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, 16 kilo incir çalan dört şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın detayları

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlığına karşı sürdürdüğü denetim ve devriye çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. 17 Ağustos 2024 tarihinde, Reisköy Mahallesi'nde yapılan devriye sırasında jandarma ekipleri, bir incir bahçesinde şüpheli hareketler fark etti. Olay yerine intikal eden ekipler, V.M., M.Ö., G.T. ve İ.Z. isimli dört şüphelinin, bahçede incir topladığını ve 16 kilogram incir çaldığını tespit etti.

Şüpheliler gözaltında

Jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, ele geçirilen incirlerin çalınan ürünlerle örtüştüğü doğrulandı. Gözaltına alınan dört şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.