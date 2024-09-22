Aydın genelinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de trafik eğitimlerine hız kazandırdı. Germencik, Kuyucak ve Sultanhisar ilçelerinde Jandarma Komutanlıkları, İlçe Emniyet Amirlikleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde, servis şoförleri ve öğrencilere yönelik trafik bilgilendirmeleri yapıldı.

Servis şoförlerine Okul Servis Araçları Yönetmeliği, araçlarda ve şoförlerde aranacak şartlar, yol ağı ve özellikleri gibi konular anlatılırken; öğrencilere ise hız kuralları, servis araçlarına biniş ve iniş kuralları ile genel trafik kuralları aktarıldı. Ayrıca öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları da titizlikle kontrol edildi.

Bu eğitimlerle, hem şoförlerin hem de öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.