Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz başkanlığında ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Aydın'daki kamu hastanelerinin değerlendirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Verimli ve etkili sağlık hizmetleri için işbirliği

Video konferans üzerinden yapılan toplantıya Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da katıldı ve Aydın'daki kamu hastanelerindeki sağlık hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) gibi uygulamalar üzerinden sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli, yerinde ve zamanında verilmesi için yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar ve amaç

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’un yanı sıra, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Başkan Yardımcıları da katıldı. Toplantı, Aydın’daki kamu hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yönetiminin daha verimli hale getirilmesi amacı taşıdı.