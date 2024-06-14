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N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T (52) olduğunu söylemesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AYDIN (AA) - Aydın'da vücudunda darp izleri bulunan kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili aranan boşanma aşamasındaki eşi yakalanarak tutuklandı.

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