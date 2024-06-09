Kurban kesimi sırasında sağlık ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, şu noktalara dikkat çekildi.

Derinin yüzülmesi

Derinin yüzülmesi sırasında deri ve etin dış kısmının temas etmemesi gerektiği belirtildi. Bu, et kalitesinin korunması ve mikropların bulaşmasını önlemek açısından kritik öneme sahip.

İşkembe ve bağırsaklar

İşkembe ve bağırsakların gecikmeden çıkarılması gerektiği, böylece mikropların ete bulaşmasının ve gelişmesinin önleneceği ifade edildi. İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ete bulaşmaması gerektiği vurgulandı.

Atıkların bertarafı

İç organların içeriği, kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı ve çevre kirletilmemelidir. Kesim sırasında oluşan atıkların, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerlerin evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmesi gerektiği belirtildi.

Anormal görünümlü organlar ve etler

Anormal görünüşe sahip iç organlar ve etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Normalden büyük, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikleri bulunan iç organlar ve iltihaplı, kokulu, kanı pıhtılaşmayan etler bu kategoriye dahildir.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu uyarılarla vatandaşların hem kendi sağlıklarını korumalarını hem de çevreyi temiz tutmalarını amaçlıyor. Kurban kesimi sırasında bu kurallara dikkat edilmesi, olası sağlık sorunlarının ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.