Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme nedeniyle çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Aydın Polis Evi önünde akşam saatlerinde H.Ö. ve eşi S.Ö. sokağa mahalledeki sokak hayvanları için mama bıraktığı esnada, mama bırakılmasını istemeyen komşuları İ.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ç. ve H.Ö. bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.