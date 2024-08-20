Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün motosiklet ile çarpışması sonucu 72 yaşındaki İhsan Çetinkaya hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Yenipazar yol ayrımında gerçekleşti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki minibüs, İhsan Çetinkaya'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çetinkaya, yere düştü ve ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çetinkaya'yı ambulansla hastaneye sevk etti.

Hastanede kurtarılamadı

Çetinkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Çetinkaya'nın ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Soruşturma sürüyor

Kazanın detayları ve nedenleriyle ilgili soruşturma sürüyor.