Aydın'ın Buharkent ilçesinde, yeni yapılan kasisi fark etmeyen bir motosiklet sürücüsü büyük bir kaza geçirdi. Hızla kasise giren genç, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metre savruldu. Olay güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kazanın detayları

Sabah saat 08.00 sıralarında Buharkent Üç Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yola yapılan yeni kasisi fark etmeyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek yola savruldu. Genç, asfalt zemin üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra, şans eseri hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kazadan sonra motosikletine koştu

Kaza sonrası, genç hemen kendisini kontrol etmeden önce etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından motosikletine koşarak, devrilen aracını kaldırdı ve kaldırıma çıkardı. Arkadan gelen diğer motosikletli sürücüler, genç adama yardım ederek kazadan sonra olay yerinden uzaklaşmasını sağladı.