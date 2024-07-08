Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte gıda denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, otellerde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerle vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi hedeflendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyunca devam eden gıda denetimleri, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunlaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, otellerin yanı sıra restoranlar ve kafelerde de denetimler gerçekleştirerek, vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak için titizlikle çalıştı.

Kapsamlı gıda denetimleri

Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte gıda kaynaklı salgın veya vakaların artma riskine karşı mevzuat kapsamında çeşitli tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kamu sağlığı ve tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından önem taşıyan bu denetimler, özellikle yaz döneminde turizm sezonunun açılmasıyla birlikte daha da kritik hale gelmiştir" denildi.

Bakanlığın talimatları doğrultusunda, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından otellerde gıda hijyeni, asgari teknik ve hijyenik koşullar ile muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı ve gerekli personel istihdamının sağlanıp sağlanmadığı konularında denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, otellerin kayıt altına alınıp alınmadığı ve izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı da kontrol edildi.

Yetkililerin katılımıyla yoğun denetim

Denetimlere, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksal, Kuşadası İlçe Müdürü Gürsel Doğan ve kontrol görevlileri katıldı. Denetimlerde, otellerde gıda hijyeni standartlarına uyulması, çalışan personelin gerekli hijyen eğitimlerini almış olması ve gıdaların muhafaza koşullarına uygun olarak saklanması konularına özen gösterildi.