Aydın’ın Efeler ilçesinde Denizli Bulvarı Eşref Bitlis Kavşağı’nda meydana gelen kazada bir otomobil, motosiklete çarptıktan sonra orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. 09 EK 791 plakalı otomobil, Denizli istikametine doğru seyrederken kavşakta 06 DVK 787 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil orta refüje çıkarak karşı şeride geçti.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.