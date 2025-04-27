Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımlarını açıkladı. Şehir genelinde yeni devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlık kompleksleri vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Aydın’da sağlık yatırımları tamamlanıyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla birçok yeni tesisin hayata geçirildiği belirtildi. Bazı projelerin tamamlandığı, bazılarının ise kısa süre içinde hizmete gireceği kaydedildi.

Özellikle Aydın Şehir Hastanesi, kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran en büyük yatırım olarak dikkat çekti. Yeni tesislerle hem merkezde hem de ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağı vurgulandı.

Hangi tesisler hizmete açıldı?

İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, 2025 yılı itibariyle tamamlanan sağlık yatırımları şunlar oldu:

Çine Devlet Hastanesi Don zararı gören çiftçilere 'Manisa İçin Tarım' üzerinden destek

Karacasu Devlet Hastanesi

Germencik Aile Sağlığı Merkezi

Söke Aile Sağlığı Merkezleri

Nazilli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Nazilli Sağlık Hizmetleri Kompleksi

Umurlu Aile Sağlığı Merkezi

Didim Devlet Hastanesi

Aydın Şehir Hastanesi

Açıklamada, "Aydınımızda hizmet atağımız sağlık alanında hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.