Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımlarını açıkladı. Şehir genelinde yeni devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlık kompleksleri vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Aydın’da sağlık yatırımları tamamlanıyor
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla birçok yeni tesisin hayata geçirildiği belirtildi. Bazı projelerin tamamlandığı, bazılarının ise kısa süre içinde hizmete gireceği kaydedildi.
Özellikle Aydın Şehir Hastanesi, kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran en büyük yatırım olarak dikkat çekti. Yeni tesislerle hem merkezde hem de ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağı vurgulandı.
Hangi tesisler hizmete açıldı?
İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, 2025 yılı itibariyle tamamlanan sağlık yatırımları şunlar oldu:
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Çine Devlet Hastanesi
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Karacasu Devlet Hastanesi
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Germencik Aile Sağlığı Merkezi
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Söke Aile Sağlığı Merkezleri
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Nazilli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
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Nazilli Sağlık Hizmetleri Kompleksi
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Umurlu Aile Sağlığı Merkezi
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Didim Devlet Hastanesi
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Aydın Şehir Hastanesi
Açıklamada, "Aydınımızda hizmet atağımız sağlık alanında hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.