Aydın’da Şap Hastalığına Karşı Yoğun Aşılama Seferberliği

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da şap hastalığına karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvanlar için yoğun bir aşılama ve bilgilendirme seferberliği başlattı.

Söke'de şap hastalığına karşı mücadele

Aydın’ın Söke ilçesinde, şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanların aşılanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahırları tek tek gezerek hem üreticilere hastalığın ciddiyeti konusunda bilgi veriyor hem de hayvanların aşılamasını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla hız kesmeden devam ediyor.

Söke'de başlatılan seferberlik çerçevesinde, şap aşısı uygulamasının yanı sıra büyükbaş hayvanların küpeleme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Ekipler, sahada büyük bir titizlikle çalışarak hayvanların kayıt altına alınmasını sağlıyor ve şap hastalığına karşı bağışıklık kazanmaları için aşılarını yapıyor.

Üreticiler bilgilendiriliyor

Aşılama çalışmalarının yanı sıra Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere şap hastalığının belirtileri, korunma yolları ve alınması gereken tedbirler hakkında da detaylı bilgi veriyor. Ekipler, bu bilgilendirme çalışmalarının hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Aydın il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görev yapan teknik personel, şap hastalığına karşı yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Söke’de olduğu gibi, diğer ilçelerde de aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.