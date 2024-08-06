

Olay, İncirliova ilçesi girişinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Germencik’ten Efeler istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 35 DB 0132 plakalı otomobil, İncirliova ilçesi girişinde bir anda alev aldı. Sürücü aracı yolun sağına çekip kendisini dışarı atıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar da yangın tüpü ile sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri Aydın-İzmir Karayolu'nda güvenlik önlemi aldı. Elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı öğrenilen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Aracın ise Germencik’te bir jeotermal firmasına ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA