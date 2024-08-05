Aydın’da Siber Suçlara Karşı Büyük Hamle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu ‘Siberağ-4’ operasyonları, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı yürütülen kapsamlı bir mücadeleyi işaret ediyor. Operasyonlar sonucunda, çeşitli illerde toplamda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Bakan Yerlikaya, Aydın'da gerçekleştirilen operasyona dair detayları paylaştı: “İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Aydın ve Tekirdağ’da sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamları yapan ve bu tür paylaşımları teşvik eden 11 şüpheli yakalandı. Ayrıca, Afyonkarahisar, Antalya, Kahramanmaraş, Burdur, Yozgat, Eskişehir, Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kars, Muğla, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak ve Manisa’da gerçekleştirilen operasyonlarda ise çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depolayan ve yayımlayan 36 şüpheli tespit edildi.”

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlar sırasında, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İçişleri Bakanı, bu başarılı operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerine övgüde bulunarak, “Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.