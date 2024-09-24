Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, simit fiyatlarındaki artışın arkasındaki sebepleri açıkladı.

Artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını belirten Künkcü, "Son dönemde girdi maliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. Özellikle un ve susam fiyatlarındaki ani yükselişler ile enerji maliyetlerindeki artış, esnafımızı olumsuz etkiledi" dedi.

12,5 liraya yükseldi

Künkcü, bu durumun fırıncıların kaliteli ürün sunma çabasıyla birlikte işletmelerinin sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Esnafımızın taleplerini değerlendirdik ve yapılan istişareler sonucunda 90 gramlık simidin 12,5 liraya satılmasının uygun olacağına karar verdik. Bu zam, esnafımızın ayakta kalabilmesi için zorunlu bir adımdı" şeklinde konuştu.