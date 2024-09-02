Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olayın detayları

Olay, Girne Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Park halindeki bir aracın yanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan şüpheli çanta, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından fark edildi. Çantanın uzun süre yerinde kalması üzerine, çalışanlar durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre, güvenlik şeridi ile kapatıldı ve şüpheli çantanın incelenmesi için bomba imha uzmanları çağrıldı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Aydın-İzmir karayolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.

Fünye ile patlatıldı

Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlamanın ardından çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktığı tespit edildi. Bu gelişme sonrası, vatandaşlar rahat bir nefes aldı ve olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aydın-İzmir Karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.