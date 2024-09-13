Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonla, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik belirlenen hedeflere baskınlar düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanırken, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, toplam 832 gram esrar, 520 gram kimyasal madde, 81 kök yasadışı bitki, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve A4 kağıdına emdirilmiş yasaklı madde ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca narkotik suçlardan aranma kararı bulunan 1 kişi ve farklı suçlardan aranan 3 kişi daha yakalandı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.