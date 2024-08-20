Aydın'da orman yangınları tedbirleri kapsamında yasaklı bölgelere giren 9 kişiye toplam 18 bin 468 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında yoğun denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştirdi. Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, yasaklı alanlara giren kişilere yönelik cezai işlemler uygulandı.

Yasak bölgelere girişler tespit edildi

Jandarma ekipleri, "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklı bölgelere girişleri tespit etti. Bu kapsamda, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın 17-28 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere kapalı olduğu dönemde, deniz yoluyla bu alana giriş yapan 3 kişiye ceza kesildi.

Her bir kişiye 2 bin 52 TL ceza

Efeler ilçesi Ilıcabaşı, Karaköy Mahallesi ve Anbarcık Mahallesi'nde yasaklı alanlara giren 3 kişi ile Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yasak bölgelere giriş yapan 3 kişiye toplam 18 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. Her bir kişi için 2 bin 52 TL ceza kesildi.