Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir müstakil evin bahçesinde kuru otların yakılması sonucu oluşan yoğun duman, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Olayın kontrolden çıkma riski taşımadığı belirlendi.

Olayın detayları

Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1613 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin arka bahçesinden yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Temizlik amacıyla kuru otlar yakılmış

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında, dumanların müstakil evin arka bahçesinde kuru otların ev sahibi tarafından temizlik amacıyla kontrollü bir şekilde yakılmasından kaynaklandığını tespit etti. Kuru otların tamamen sönmesinin ardından, ekipler ev sahibine gerekli uyarılarda bulunarak, olası bir yangın riski hakkında bilgi verdiler.