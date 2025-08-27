T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Aydın’da yaz dönemi yüzme eğitimleri başarıyla tamamlandı. İki ay boyunca farklı noktalarda düzenlenen programda, yüzme bilmeyen vatandaşlara temel yüzme eğitimi verildi.

Projenin sonunda Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Pınarbaşı Yüzme Havuzu’nda törenler düzenlendi. Törenlerde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 500 katılımcı sertifika almaya hak kazandı.

T.C. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yüzme eğitimlerinin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayacağı, yıl boyunca farklı dönemlerde devam edeceği belirtildi. Yetkililer, “Amacımız sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek, her yaş grubundan bireylerin yüzme öğrenmesini sağlamak” mesajını paylaştı.

Bu proje ile Aydın’da her yaştan vatandaş hem su sporlarıyla tanıştı hem de güvenli bir şekilde yüzme öğrenme fırsatı buldu.