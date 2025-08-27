İzmir Aliağa’da yapılan yol kontrolünde, kasten öldürme suçundan aranan B.K., ESHOT otobüsünde tedirgin davranışları nedeniyle yakalandı. Şüpheli, Muğla’da iki yıl birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından basın açıklaması şu şekilde;

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında; Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti ve yakalanması maksadıyla icra edilen yol kontrolü faaliyetinde;

26.08.2025 günü saat 10:30'da içerisinde bulunan şahısların kimlik kontrolünün yapılması için durdurulan ESHOT aracında şüpheli ve tedirgin hareketleri olan B.K. isimli şahsın yapılan kontrolde Milas Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilmiş ve şahıs zor kullanılmadan yakalanmıştır. Şüpheli şahısla yapılan ilk mülakatta Muğla İli Milas ilçesinde ikamet eden ve 2 yıldır birlikte yaşadığı K.S. isimli kadını 22.08.2025 günü kendisine ait olan av tüfeği ile öldürdüğünü beyan etmiştir. Yakalanan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin tamamlanması sonrasında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro personeline teslim edilmiştir.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir.