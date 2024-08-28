Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme eğitimlerini başarıyla sonuçlandırdı. Eğitime katılan yaklaşık 300 minik sporcu, yüzme becerilerini geliştirdikten sonra kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde mutluluk hakimdi

Minik sporcular, sertifikalarını alırken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü de etkinlikte yer aldı. Eğitim sürecinde kazandıkları yetenekleri belgeleyen sertifikalar, çocukların mutluluğunu artırdı. Aileler, çocuklarının başarılarını gururla izlerken, minik sporcuların eğitim sürecindeki gelişimleri göz doldurdu.

Geleceğe yönelik önemli bir adım

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin çocukların yüzme becerilerini geliştirmekle kalmayıp, onlara suyla güvenli bir şekilde tanışma fırsatı sunduğunu vurguladı. Bu projenin, sporun yaygınlaşması ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi adına büyük bir adım olduğuna dikkat çekildi. İl Müdürlüğü, eğitim süreci boyunca çocukların gösterdiği gelişimden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Amacımız, yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuzun dahi kalmaması. Bu tür projelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmayı sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.