Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Galatasaray forması giyen genç libero İrem Nur Özsoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz."

21 yaşındaki İrem Nur Özsoy, Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ilk kez forma giyecek. Genç libero, voleybola 2014 yılında Ankara Dinamo'da başladı ve ardından Galatasaray'a transfer oldu. Özsoy, Galatasaray ile iki Lig şampiyonluğu yaşadı.