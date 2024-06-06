Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın Buharkent ilçesinde, incir ağaçlarındaki ilekleme çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, üreticiler de yeni sezona hazırlanıyor. Taze incirin başkenti olarak adlandırılan ilçelerden biri olan Buharkent'te, incir üreticileri yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İncirler yolda

Üreticiler, incir ağaçlarındaki ilek asımı çalışmalarını bu hafta tamamlayacaklarını belirtti. Bu yıl rekoltede iyi bir sezon geçirmeyi bekleyen üreticiler, "Verimin iyi olduğunu görüyoruz" diyerek, kuraklık ve bitki zararlılarından endişeli olduklarını ifade etti. En az zararla ve en yüksek verimle sezonu kapatmayı hedefleyen incir üreticileri, kuraklık nedeniyle bu sene sezonun bir hafta veya 10 gün daha erken başlayacağını öngördüklerini dile getirdi. Üreticiler, Kurban Bayramı sonrasında ise turfanda incir ve erken eren incirle sezonu açmayı beklediklerini söyledi.