Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan kuru incir, Aydın’dan yapılan ihracatla dünya pazarındaki liderliğini sürdürüyor. 2024 yılının ilk yarısında 140 milyon dolara ulaşan kuru incir ihracatı, Türkiye'nin kuru meyve ihracatındaki başarısını perçinliyor.

Kuru meyvelerin sağlık üzerindeki etkisi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yer verilen kuru meyveler, insan sağlığına faydalı pek çok bileşen içeriyor. Türkiye, bu alanda çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir gibi ürünlerde üretim ve ihracatta dünya lideri konumunda bulunuyor.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin rolü

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2024 yılının ikinci yarısında da başarı çizgisini korumayı ve yılsonu için belirledikleri 1,8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

2024 ihracat hedefleri

2024 yılı için belirlenen 1,8 milyar dolarlık ihracat hedefi, Türkiye'nin kuru meyve ihracatında sürdürülebilir başarısını simgeliyor. Mehmet Ali Işık, “Ege bölgesinden yaptığımız ihracatla dünya pazarında güçlü bir yer edindik. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.