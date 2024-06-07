Aydınlı Miniklerden Büyük Adım! 100 Zeytin Ağacı Diktiler

Aydın Tekstil Park’taki Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi’nde öğrenim gören çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle podyuma çıktı ve 100 zeytin ağacı dikerek çevre bilincine katkıda bulundu.

Geleceğe bir iz bıraktılar

Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi’nin ilk öğrencileri, mezuniyet öncesi Aydın Tekstil Park’ta 100 zeytin ağacı dikerek geleceğe önemli bir iz bıraktılar. Minikler, diktikleri fidanların can suyunu vererek doğaya olan sevgilerini ve duyarlılıklarını gösterdiler. Bu anlamlı etkinlikle, çocuklar hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de çevre bilinci kazandı.

Renkli defile ile farkındalık

Çocuk gelişim merkezinin bahçesinde düzenlenen defilede, çocuklar geri dönüştürülebilir ürünlerden hazırladıkları kıyafet ve çantaları sergilediler. Kırmızı halıda yürüyen minikler, kendi yaratıcılıklarını ortaya koyarak çevre dostu moda anlayışını tanıttılar. Defile, çocukların eğlenceli anlarına sahne olurken, geri dönüşüm ve çevre koruma konularında farkındalık yarattı.

Başkan Çerçioğlu'ndan tebrik

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliğe katılarak çocukların çevre duyarlılığına dikkat çekti. Çerçioğlu, çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının önemini vurgulayarak, minikleri ve eğitmenlerini tebrik etti. Çerçioğlu, "Çocuklarımızın çevreyi koruma konusunda bu denli bilinçli olması, geleceğimiz adına umut verici" dedi.

Çevre için minik eller büyük işler başardı

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Çevre Haftası etkinlikleri, çocukların renk kattığı bu anlamlı programla kutlandı. Miniklerin diktiği zeytin ağaçları, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın en güzel örneği oldu. Bu etkinlik, çevre bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.