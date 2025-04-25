Aydem Elektrik (ADM), Aydın'ın 5 ilçesinde 26 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Kuşadası ve Çine ilçeleri, kesintilerden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor.

Aydın'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi detayları

Aydın'ın Çine, Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Karacasu ilçelerinde yapılacak olan elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde açıklandı:

Karacasu - 26 Nisan 2025 (09:00 - 13:00)

Dedeler Mh. (Dedeler Sk. - Dedeler Köyü İç Yolu)

Güzelbeyli Mh. (Güzelbeyli Sk.)

Güzelköy Mh.

Hacıhıdırlar Mh. (Hacıhıdırlar Sk.)

Yaylalı Mh. (Kuyucak Tavas Yolu, Güzelköy Sk., Dandalaz Küme Evleri)

Cuma Mh. (Subaşı Yolu Mahlaç İç Yolu)

Büyükdağlı Mh. (Yazır - Karasu Yolu, Sürmeçe Küme Evleri) Kütahya’da 3 günde 50 öncü deprem yaşandı: Uzman isim fay hattı konusunda uyardı!

Ataköy Mh. (Kavaklı Köprüsü)

Yazır Mh. (Yazır Sk.)

Kuşadası - 26 Nisan 2025

08:30 - 12:00 : Yavansu Mh. (Entel Köy Tatil Sitesi, Küme Evleri, 582. Sk.)

13:00 - 15:30 : Karaova Mh. (Karaova Sk., Akman Sitesi Küme Evleri)

10:00 - 16:00: Yavansu Mh. (Ahmet Pınarı Cd.), Değirmendere Mh. (810. Sk., 3802. Sk., 818. Sk.)

Nazilli - 26 Nisan 2025 (09:00 - 15:00)

Yıldıztepe Mh. (136. Sk., 51. Sk., 49. Sk., 47. Sk., 130. Sk., 132. Sk.)

Efeler - 26 Nisan 2025 (13:00 - 18:00)

Tepecik Mh.

Çine - 26 Nisan 2025 (12:00 - 16:00)

Karakollar Mh. (Süleyman Saldı Cd., Atatürk Cd., Çine Sk., Yıldız Sk.)

Yolboyu Mh.

Kahraman Mh. (Kahraman Merkez Sk.)

Telefonlarınızı şarj edin, hazırlıklı olun!

Aydem Elektrik, elektrik kesintilerinden etkilenmek istemeyen vatandaşların cihazlarını önceden şarj etmelerini önerdi. Ayrıca, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için, jeneratör kullanımı ve alternatif ısınma yöntemleri konusunda da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kesintiler hakkında daha fazla bilgi almak için Aydem Elektrik'in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden duyurular takip edilebilir.

Aydın'daki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.