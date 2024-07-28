Kuşadası'nın eşsiz sahilinde gerçekleştirilen konser, yerel halk ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, sahnede performans sergileyen sanatçı ile coşkulu anlar yaşadı.

Halkı bir araya getirdi

Konserde çeşitli müzik türlerinden eserler seslendirilirken, vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların bölgenin sosyal hayatına büyük katkı sağladığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, 'Yaz Konserleri' ile halkı bir araya getirerek, hemşehrilerinin kültürel ve sanatsal etkinliklerden yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.