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Ayhan Bora Kaplan’ın 'gizli tanık' davasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Davanın kritik isimlerinden biri olan gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan'daki tutukluluğu devam ederken, Türkiye'deki adli süreçte tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Davanın seyri ve tahliye kararı

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan'daki yargı sürecinin devam etmesi, davanın Türkiye'deki seyrini doğrudan etkiledi. Bu durum, Türkiye'de tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine neden oldu. Mahkeme, Sertçelik’in mevcut durumu ve davanın genel koşulları doğrultusunda, tutuklu sanıkların serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA