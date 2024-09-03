Ayhan Bora Kaplan’ın 'gizli tanık' davasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Davanın kritik isimlerinden biri olan gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan'daki tutukluluğu devam ederken, Türkiye'deki adli süreçte tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Davanın seyri ve tahliye kararı

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan'daki yargı sürecinin devam etmesi, davanın Türkiye'deki seyrini doğrudan etkiledi. Bu durum, Türkiye'de tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine neden oldu. Mahkeme, Sertçelik’in mevcut durumu ve davanın genel koşulları doğrultusunda, tutuklu sanıkların serbest bırakılmasına karar verdi.