Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırma ekibi 2022'de Profesör Meyers başkanlığında, Dünya'nın geçmişine geri dönüp güneş sisteminin daha önce nasıl göründüğünü yeniden oluşturmayı amaçladı.

Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının zamanla değiştiğini ve bu durumun gezegenle olan ilişkisini etkilediğini keşfettiler.

Bilim insanlarına göre, yaklaşık 1.4 milyar yıl önce, Dünya'nın bir tam dönüşü, yaklaşık 18 saat sürüyordu.

Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının daha yakın olduğu ve Ay'ın yerçekimi etkisinin dünyanın dönüş hızını arttırdığı için günler daha kısaydı ve Dünya daha hızlı dönüyordu.

Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırma ekibi 90 milyon yıl öncesine ait bir kaya oluşumundan tortuları inceledi. Araştırma ekibi incelemeler sonucu Ay'ın yılda ortalama 3,82 santimetre uzaklaştığını keşfetti.

Araştırmaya göre dünya günleri 25 saate çıkacak

Bilim insanları yaptıkları gözlemlerden sonra 200 milyon yıl sonra Dünya günlerinin 25 saat süreceğini tahmin ettiklerini açıkladılar.

Çalışmanın ortak yazarı Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Profesör Stephen Meyers, gözlem sonucunu “Ay uzaklaştıkça Dünya, kollarını uzattıkça yavaşlayan bir artistik patinajcı gibi dönüyor” diye nitelendirdi.

Ay'ın 4,5 milyar yaşında olduğunu belirten araştırmacılar, hesaplamalarda risk faktörüne de dikkat çekti.