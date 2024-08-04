CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan adayı Aylin Nazlıaka, kürsüde yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini ve kadın hakları üzerindeki diğer olumsuz gelişmeleri eleştirdi.

İstanbul Sözleşmesi ve kadın haklarına destek

Aylin Nazlıaka, konuşmasında hükümetin kadın haklarını geri plana atan tutumunu eleştirerek şunları söyledi: “Bizler, Erdoğan’ın ‘Taliban’la ters düşen yanımız yok’ diyen gerici zihniyetine karşı laik, demokratik, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye'nin savunucularıyız. İstanbul Sözleşmesi bir gecede feshedilirken, bu hukuksuzluğa sonuna kadar direnenler bizleriz. 6284 sayılı kanunu budamaya çalışanlara, Medeni Kanun’u değiştirmeye çalışanlara ve haklarımızı gasp etmeye çalışanlara haddinizi bilin diyenleriz.”

Kadın mücadelesinin öncelikleri

Nazlıaka, kadın hakları mücadelesinin çeşitli boyutlarına da dikkat çekti. “Erken yaşta ve zorla evlendirilmenin önünü açan 4+4+4 sistemini reddediyoruz. Çocuk işçiliğini yaygınlaştıran uygulamalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz ve kadınların ev içi işlerde erkeklere kıyasla beş katı zaman harcadığını biliyoruz. Kadın istihdamını artıran politikaları savunuyoruz,” şeklinde konuştu.

Kadınların gücü ve hakları

Nazlıaka, kadınlara yönelik baskılara karşı duracaklarını ve kendi haklarına sahip çıkacaklarını vurguladı. “Kadınlara 3-5 çocuk dayatıp, kuluçka makinesi gibi görenlerin karşısında dağ gibi duranlarız. Kadınların etek boyundan rujunun rengine, kaç çocuk doğuracağına kadar verdiği kararlara karışanlara karşı sınır çizemezsiniz. ‘Benim bedenim, benim kararım’ diyen bizleriz. Hepimiz güçlüyüz” dedi.

Kurultayda Aylin Nazlıaka’nın konuşması, kadın hakları ve İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik destekle ilgili güçlü bir mesaj verdi. CHP'nin kadın kolları, bu temaların etrafında birleşerek eşitlik ve adalet mücadelesine devam edeceklerini ifade etti