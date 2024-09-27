Torbalı'da üç hafta önce açılan ilk kent lokantasının ardından, Ayrancılar’da da benzer bir lokanta kapılarını açıyor. Nüfusu 70 bine yaklaşan Ayrancılar, İzmir-Aydın Caddesi üzerinde hizmet verecek bu yeni lokantayla ekonomik ve sağlıklı yemek alternatiflerine kavuşacak. Lokanta, 4 çeşit yemeği sadece 90 liraya sunarak, dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Başkan Demir: "İhtiyaç Sahiplerinin Yanındayız"

Kent lokantasının resmi açılışı 30 Eylül Pazartesi günü saat 11.30’da gerçekleşecek. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, açılış öncesi yaptığı açıklamada, lokantanın özellikle ihtiyaç sahiplerine büyük bir destek olacağını belirtti. Demir, “Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bu projeyle Ayrancılar’a ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti sunarak, zorlu ekonomik koşullarda halkımızın yanında olmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz,” dedi.

Başkan Demir, bu tür projelerin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu ve halkın desteğiyle bu hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Bu yeni lokanta, Ayrancılar'daki vatandaşlar için ekonomik bir çözüm sunarken, bölge halkının sıcak ve sağlıklı yemek ihtiyacını karşılayacak.