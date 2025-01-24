Gezi Parkı olayları, 2013 yılında Türkiye’deki en önemli toplumsal hareketlerden biri olarak tarihe geçti. Olayların arka planındaki figürlerden biri olarak, sanatçılarla yoğun iletişimde olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım, son günlerde yeniden gündemde. Barım’ın Gezi olaylarında önemli bir rolü olduğu ve sanatçılara eylemlere katılmaları için yönlendirmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Yeni görüntüler, bu iddiaları güçlendiriyor.

Gezi olayları ve Barım’ın etkisi

Gezi Parkı'ndaki ağaç kesimlerine karşı başlayan çevreci eylemler, zamanla daha büyük ve daha politik bir hareket haline geldi. Ayşe Barım’ın, dönemin tanınmış sanatçılarını bu hareketin içine çektiği ve eylemlerin daha da büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Barım’ın, 2013’teki Gezi olaylarında başta Halit Ergenç olmak üzere bazı sanatçılarla birlikte olduğu ve bu sanatçılara yönlendirmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Bu döneme ait yeni görüntülerde, Halit Ergenç ve Barım’ın Gezi Parkı’nda yürürken, cep telefonuyla bir görüşme yaptıkları ve Barım’ın “Otelin tam karşısındayız” dediği duyuluyor. Bu ifadeler, eylemlerin organize edildiği noktalara dikkat çekiyor.

Sanatçılarla iletişimi

Barım’ın telefon konuşmalarındaki detaylar, Gezi Parkı olaylarının sadece bir çevre eylemi olarak başlamadığını, daha sonra farklı grupların da bu eyleme katılmasıyla çok daha geniş çaplı bir harekete dönüştüğünü gösteriyor. O dönemde, çevreciler ve terör örgütlerinin de etkin olarak yer aldığı olaylarda Barım’ın, sanatçılarla olan ilişkisini ve bu ilişkilerin nasıl bir eyleme dönüştüğünü gösteren önemli veriler ortaya çıktı. Özellikle Gezi olaylarının seyrini değiştiren figürlerden biri olarak Mehmet Ali Alabora’nın da eylemlerle ilgili önemli paylaşımlar yaptığı biliniyor. Alabora’nın “mesele ağaç değil, hala anlamadın mı?” mesajı, eylemin içeriğini değiştirerek daha geniş bir toplumsal hareket haline gelmesini sağlamıştı.