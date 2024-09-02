Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda milli gururumuz Aysel Önder, kadınlar T20 400 metre elemelerinde adını tarihe yazdırdı. 54.96’lık derecesiyle birinci olan Aysel, dünya rekoru kırarak finale yükseldi.

Milli sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar T20 400 metre elemelerinde 54.96 saniye ile yarışarak dünya rekorunu kırdı. Bu olağanüstü performansıyla Aysel, hem elemeleri birinci sırada tamamladı hem de büyük bir heyecanla beklenen finale çıkma hakkı kazandı.

Finalde büyük heyecan yarın

Aysel Önder’in büyük zaferinin ardından gözler finale çevrildi. Milli atletin T20 400 metre final yarışı yarın saat 20.08’de koşulacak. Tüm Türkiye, Aysel’in bu önemli finalde de büyük bir başarıya imza atmasını bekliyor.

Aysel Önder’in dünya rekoru kırarak finale yükselmesi, Türkiye’de büyük bir gurur kaynağı oldu. Sporcumuzun başarısı, engellerin aşılabileceğine dair umutları yeniden canlandırırken, tüm ülkenin desteğiyle finalde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmesi bekleniyor.