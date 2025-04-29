Geçtiğimiz dönemin ses getiren ünlü mankenlerinden Aysu Baçeoğlu geri döndü.Hem de öyle sıradan bir dönüş değil. 2014’te yayınladığı ve zamanında hak ettiği ilgiyi göremeyen “10 Numara” şarkısı, TikTok sayesinde 2025’in en çok kullanılan şarkılarından biri oldu. Hiçbir PR çalışması olmadan, organik olarak patlayan bu akım, eski usul “kalite zamanla değer bulur” sözünü bir kez daha kanıtladı.

“Bu Şarkı Benim! O Ses Demet’in Değil, Aysu Baçeoğlu'nun!”

TikTok’ta yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılan ve 2025’in akımı hâline gelen “10 Numara” şarkısı, bazı kullanıcılar tarafından Demet Akalın’a ait sanıldı. Bu karışıklık karşısında Aysu Baçeoğlu suskunluğunu bozdu: “Ben bu şarkıyı 11 yıl önce çok büyük bir heyecanla ve hevesle söyledim. Bugün hâlâ dillerdeyse, bu sesin kime ait olduğu da bilinmeli. ''Birilerinin yıllarca magazinle gündemde kalması, sesimi sahiplenebilecekleri anlamına gelmez. ” Baçeoğlu’nun bu çıkışı, sosyal medyada “çok net”, “tokat gibi cevap” ve “şarkısına sahip çıktı” yorumlarıyla desteklendi.

Aysu Baçeoğlu''nun yeni yayınladığı fotoğraflar da sosyal medyada çok konuşuldu. Cesur, çarpıcı ve güçlü imajıyla tekrar gündeme gelen sanatçı, “zamansız kadın” imajını güçlendirdi. Aysu Baçeoğlu, bu ilgiden sonra yeni bir şarkı ve bir YouTube projesiyle geri dönüşünü kalıcı kılmaya hazırlanıyor. “Ben sadece bir şarkı değil, bir dönem geri getiriyorum, yaz boyunca sahnelerde buluşacağız” diyen sanatçıdan önümüzdeki günlerde daha çok söz edeceğiz gibi görünüyor.