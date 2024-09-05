Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından iki sokak köpeği silahla vurularak öldürüldü. Olay, ilçe halkı ve hayvanseverler arasında büyük tepki yarattı. Yaralı halde bulunan bir köpek ise tedavi altına alındı.

Sokak hayvanlarına silahlı saldırı

Ayvacık Panayır Yeri'nde meydana gelen olayda, iki sokak köpeği kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın fark edilmesi üzerine hayvanseverler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler ve emniyet ekipleri, tutanak tutarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı köpek tedavi altında

Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan bir başka köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.