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Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Sahil güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 8'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

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