BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 8'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: aa