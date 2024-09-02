Ayvalık Belediyesi, Güzel Ayvalık şirketi çalışanlarının maaş promosyonu ihalesinde büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile yapılan anlaşma sonucunda, belediye çalışanları kişi başı 37.200 TL promosyon aldı.

Promosyon anlaşmasında rekor teklif

Ayvalık Belediyesi’nin çeşitli müdürlük ve birimlerinde görev yapan şirket işçilerinin maaş promosyon ihalesi, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi, kişi başı 37.200 TL teklif eden Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) kazandı. Bu kapsamda, belediye hizmet binasında imzalanan sözleşme ile işçilerin 3 yıllık promosyon hakları güvence altına alındı.

Toplamda 24.5 milyon TL promosyon!

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, personele toplamda 24.552.000 TL promosyon sağlandığını belirterek, “Bu zamana kadar yapılan en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, çalışanlarımızın aile bütçelerine önemli bir katkı sunmak bizler için büyük bir mutluluk” dedi.

Çalışanların memnuniyeti ön planda

Başkan Ergin, yapılan anlaşmanın belediye çalışanlarının memnuniyetini artırdığına dikkat çekerek, “Çalışanlarımızın mutluluğu ve motivasyonu bizim için çok değerli. Ayvalık Belediyesi olarak her zaman personelimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.