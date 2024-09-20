Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahilde meydana gelen yangın, Alesta isimli özel yatı kullanılamaz hale getirdi. Yangın, çevredeki vatandaşların ve esnafların tüm müdahalelerine rağmen büyüyerek bir kayığa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınabildi.

Alevler kısa sürede yayıldı

Ayvalık sahilinde demirli olan Alesta isimli özel yatta, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışsa da, yat kısa sürede alevler içinde kaldı. Yattan sıçrayan alevler, sahildeki bir kayığa da zarar vererek onun da yanmasına neden oldu.

Esnaf yangına müdahale etti

Sahil kenarındaki çay bahçesi çalışanları ve çevre esnaflar, yangın tüpleri ve hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen hem yat hem de kayık büyük ölçüde hasar gördü ve kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını tamamen söndürdü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.