Ayvalık'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda resmi törenle başlayan 102. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları, şehrin tarihine tanıklık eden görkemli bir kortej geçişiyle devam etti. Törenin sonunda, vatan uğruna canlarını feda eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına pilav hayrı düzenlendi.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ayvalık ile onur duyun!"

Törende konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Değerli Ayvalıklılar, sevgili hemşehrilerim; Ayvalık ile onur duyun! Ayvalık'taki geçmişimizle gurur duymaktan daha anlamlı pek az şey vardır," diyerek, 28 Mayıs 1919'da işgalci Yunan kuvvetlerine karşı atılan ilk kurşunun önemine vurgu yaptı. "Bu kurşun, Milli Mücadele'nin başlangıcıdır ve Ayvalık'ta atılan bu ilk milli mücadele kurşununun anlamı ve onuru büyüktür," dedi.

Başkan Ergin, konuşmasına devam ederek, "29 Mayıs 1919’da, 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk kurşun, bir ulusa umut olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu direnç, bu vatan sevgisi, bu milli birlik şuuru bulunduğumuz toprakların onurudur," şeklinde konuştu.

Gelecek kuşaklar için mesaj

Başkan Ergin, Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı vesilesiyle, geçmişte yaşanan zorlukları ve mücadeleleri anarak, "Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza ve Kuvayı Milliyecilerimize borçluyuz. Bu borcumuzu, Ulu Önder Mustafa Kemal’e layık evlatlar olarak ödeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Her 15 Eylül’de şanlı tarihi kutlamanın onurunu yaşadıklarını hatırlatan Ergin, "Ayvalık’ın Cumhuriyet’i ve temsil ettiği tüm değerleri sahiplenmesi, 15 Eylül ruhuyla ilgilidir. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı kutlu olsun," diyerek sözlerini tamamladı.