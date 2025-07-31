Ayvalık Belediyesi, gönüllü kuruluşlar ve vatandaşlar geniş kapsamlı bir temizlik kampanyası düzenledi. “Doğayı kirletenin ayak izi değil, ayıbı kalmıştı” mottosuyla Sarımsaklı Badavut mevkisi baştan sona çöplerden arındırıldı.

Temizlik çalışmaları doğaya duyarlılık yarattı

Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli, belediye çalışanları ve çevre gönüllüleri iş birliği içinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu organizasyon, bölgedeki doğa bilincini artırmayı ve çevrenin korunmasına dikkat çekmeyi hedefledi.

Belediye başkanı katkılara teşekkür etti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Ergin, “Doğamız için hep birlikte yürüdük ve temizlik kampanyalarını düzenlemeye devam edeceğiz. Doğal güzellikleri koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla benzer çalışmalar artarak devam edecek” dedi.

Ayvalık’ta çevre temizliği ve doğa koruma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.