Tadic, Kızılyıldız ile anlaştı
Fenerbahçe’den sezon sonunda ayrılan Dusan Tadic’in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Sırp ekibi Kızılyıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. Tadic, kısa süre içinde Sırbistan’a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.
Tarihî sözleşme teklif edildi
Kızılyıldız, 36 yaşındaki futbolcuya kulüp tarihinde benzeri görülmemiş bir sözleşme sundu. Net 2 milyon euro maaşın yanı sıra, performansa dayalı 9 farklı bonus maddesi sözleşmede yer aldı. Bu rakam kulüp için yeni bir rekor olarak değerlendirildi.
Bonuslar performansa bağlı
Tadic’in sözleşmesindeki bonuslar şöyle sıralandı:
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Şampiyonlar Ligi katılımı: 200 bin euro
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Şampiyonlar Ligi’nde her puan için: 30 bin euro
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Şampiyonlar Ligi’nde her gol veya asist için: 5 bin euro
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Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi katılımı: 50 bin euro
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Avrupa Ligi’nde her puan için: 5 bin euro
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Avrupa Ligi’nde her gol veya asist için: 5 bin euro
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Sırbistan şampiyonluğu: 30 bin euro
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Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10 bin euro
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Sırbistan’daki her gol veya asist için: 5 bin euro
Şampiyonlar Ligi’nde forma giymesi bekleniyor
Tadic’in imza atması halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech’e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. Bu transfer, Kızılyıldız’da büyük yankı uyandırdı ve ülkede geniş şekilde konuşuldu.
Kızılyıldız’ın Dusan Tadic’e sunduğu sözleşme, kulüp tarihinde performans odaklı bonusların kapsamı ve büyüklüğüyle dikkat çekti. Futbolcunun deneyimi ve katkısı için ciddi bir yatırım yapıldığı vurgulandı.