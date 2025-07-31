Tadic, Kızılyıldız ile anlaştı

Fenerbahçe’den sezon sonunda ayrılan Dusan Tadic’in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Sırp ekibi Kızılyıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. Tadic, kısa süre içinde Sırbistan’a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

Tarihî sözleşme teklif edildi

Kızılyıldız, 36 yaşındaki futbolcuya kulüp tarihinde benzeri görülmemiş bir sözleşme sundu. Net 2 milyon euro maaşın yanı sıra, performansa dayalı 9 farklı bonus maddesi sözleşmede yer aldı. Bu rakam kulüp için yeni bir rekor olarak değerlendirildi.

Bonuslar performansa bağlı

Tadic’in sözleşmesindeki bonuslar şöyle sıralandı:

Şampiyonlar Ligi katılımı: 200 bin euro

Şampiyonlar Ligi’nde her puan için: 30 bin euro

Şampiyonlar Ligi’nde her gol veya asist için: 5 bin euro

Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi katılımı: 50 bin euro

Avrupa Ligi’nde her puan için: 5 bin euro

Avrupa Ligi’nde her gol veya asist için: 5 bin euro

Sırbistan şampiyonluğu: 30 bin euro

Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10 bin euro

Sırbistan’daki her gol veya asist için: 5 bin euro

Şampiyonlar Ligi’nde forma giymesi bekleniyor

Tadic’in imza atması halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech’e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. Bu transfer, Kızılyıldız’da büyük yankı uyandırdı ve ülkede geniş şekilde konuşuldu.

Kızılyıldız’ın Dusan Tadic’e sunduğu sözleşme, kulüp tarihinde performans odaklı bonusların kapsamı ve büyüklüğüyle dikkat çekti. Futbolcunun deneyimi ve katkısı için ciddi bir yatırım yapıldığı vurgulandı.